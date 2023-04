Neben den derzeitigen 18 Basketball-Erstligisten haben auch sieben Klubs aus der zweitklassigen ProA Bewerbungen um eine Lizenz für die kommende Saison im deutschen Oberhaus abgegeben. Das gab die Basketball Bundesliga ( BBL) am Montagabend nach Ablauf der Frist für Bewerbungen, die auch Nachweise für Mindestetat von drei Millionen beinhalten müssen, bekannt. Alle am Aufstieg interessierten Zweitligisten gehören auch sportlich zu den Anwärtern für den Sprung in die Bundesliga.

Für den 28. April ( Freitag) ist der Abschluss des Prüfverfahrens vorgesehen. Die Erteilung der Lizenzen ist für den 4. Mai geplant.