Der Basketball Bundesliga (BBL) droht ein Dopingfall: Jason George von den Niners Chemnitz ist von seinem Team nach einem auffälligen Testbefund im Rahmen der Spiel- und Trainingskontrollen vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Klub am Montag mit. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) habe ein Untersuchungsverfahren eingeleitet.

Chemnitz hatte den 21 Jahre alten George im Dezember von Bayern München ausgeliehen. Seit seinem Wechsel bestritt der Guard 30 Pflichtspiele und erzielte dabei im Durchschnitt 4,6 Punkte. George steht in Chemnitz bis Ende der Saison 2023/24 unter Vertrag.

"Die Niners Chemnitz sprechen sich klar gegen jegliche Art von Doping aus und werden in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des NADA-Verfahrens ihre Schritte in Bezug auf den Spieler Jason George prüfen", hieß es in der Stellungnahme des Vereins, der auf die "Unschuldsvermutung" bis zum Abschluss des NADA-Verfahrens verwies.