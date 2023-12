Der deutsche Darts-Zauber im legendären Alexandra Palace scheint nach den Feiertagen schon wieder verflogen zu sein. Nach dem vorweihnachtlichen Rekord mit gleich vier deutschen Profis in der dritten Runde schieden mit Gabriel Clemens und Martin Schindler die beiden besten direkt aus. Und auch die verbliebenen Ricardo Pietreczko und Florian Hempel könnte es am Donnerstag erwischen. Denn die Gegner haben es in sich.

Zwar befindet sich Pietreczko in der Form seines Lebens, sein Gegner aber auch. Luke Humphries gewann drei der letzten vier Major-Turniere und gilt bei der WM in London als Topfavorit. Angst vor "Cool Hand Luke" hat Pietreczko aber nicht: "Luke Humphries ist genau so ein Gegner wie Callan Rydz auf der Bühne. Ich gebe mein Bestes", sagte der Nürnberger mit dem Spitznamen "Pikachu".

Bei seinem WM-Debüt glänzt Pietreczko vor allem mit seiner starken Doppel-Quote, in dieser Kategorie gehört er zu den Besten der Welt. Gegen Rydz in der zweiten Runde betrug diese abermals über 50 Prozent. Die größte Bühne der Welt bereitet dem deutschen Senkrechtstarter bislang noch keine Probleme.

Auch Hempel verblüffte die Darts-Szene. In der zweiten Runde sorgte er beim 3:2 über den belgischen Topspieler Dimitri Van den Bergh für das größte Comeback der bisherigen WM. 2:0 nach Sätzen lag der frühere Handball-Torhüter bereits zurück, überstand dann aber drei Matchdarts und startete seine irre Aufholjagd.

"Vielleicht ist das eine Warnung an die nächsten, dass sie die Matchdarts besser reinmachen", hatte Hempel im Anschluss gesagt. Die wohl eher scherzhaft gemeinte Warnung dürfte Stephen Bunting aber sehr wohl ernst nehmen. Und der Engländer kann seinerseits dagegenhalten. Mit 107,28 Punkten spielte der BDO-Weltmeister von 2014 in seiner Auftaktpartie gegen Landsmann Ryan Joyce den besten Schnitt der zweiten Runde. Leichter wird es für Hempel also nicht.