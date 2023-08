Australiens Hoffnungsträgerin Sam Kerr steht vor ihrem ersten Einsatz bei der WM im eigenen Land und Neuseeland. Wie Trainer Tony Gustavsson andeutete, wird die Kapitänin der Matildas am Achtelfinal-Duell mit Dänemark am Montag in Sydney (12.30 Uhr MESZ/ARD) erstmals bei der Endrunde zum Einsatz kommen.

Top-Stürmerin Kerr hatte sich kurz vor dem Turnier eine Wadenverletzung zugezogen. "Wir werden sehen, wie viele Minuten passend sind mit Blick auf die 90 Minuten und eine Verlängerung und wie ich das Beste von Sam Kerr mit Bezug auf unseren Matchplan bekommen kann", sagte Gustavsson.

Gegen die Däninnen hatte Australien im vergangenen Jahr in einem Testspiel 3:1 gewonnen.