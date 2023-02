Köln (SID) - Die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) steht bei der Mixed-Team-EM im französischen Aire-sur-la-Lys vorzeitig im Halbfinale. Das Team von Chef-Bundestrainer Detlef Poste besiegte die Niederlande im zweiten Gruppenspiel mit 4:1 und hat nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Bulgarien den zweiten Platz in Gruppe B bereits sicher. Am Donnerstag (16.00 Uhr) geht es gegen den ebenfalls unbesiegten Gastgeber Frankreich um den Sieg in Gruppe B.

Die Punkte für den amtierenden EM-Dritten Deutschland verbuchten die Mixed-Europameister Mark Lamsfuß/Isabel Lohau (Wipperfeld/Bischmisheim) sowie Yvonne Li (Lüdinghausen), das Doppel Marvin Seidel/Lamsfuß (Wipperfeld) und Stine Küspert (Bischmisheim). Fabian Roth (Refrath) musste sich hingegen geschlagen geben.