Die deutschen Badminton-Frauen haben ihr Ticket für die Team-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen gelöst. Beim Qualifikationsturnier in Bad Camberg bezwang Deutschland den einzigen Gegner England mit 4:1 und ist damit bei dem EM-Turnier (14. bis 18. Februar 2024) dabei. Die Mannschaften aus Island und Norwegen hatten ihre Teilnahme an dem Quali-Turnier zurückgezogen, somit war England die einzige Hürde.

"Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Ein Spiel gegen England ist immer eine schwierige Aufgabe. Da kann man auch schnell einmal verlieren", sagte Martin Kranitz, Sportdirektor beim Deutschen Badminton Verband ( DBV): "Eine souveräne Leistung unserer Damen. Glückwunsch zur Qualifikation für die EM-Endrunde in Polen."

Die deutschen Männer sind ebenfalls auf Kurs. Auch ohne den verletzten Spitzenspieler Mark Lamsfuß bezwangen sie Malta mit 5:0 und holten nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Estland den nächsten lockeren Sieg. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) geht es nun gegen Finnland ums Ticket. Auch der kommende Gegner hat seine beiden Matches mit einer Bilanz von 9:1 überzeugend gewonnen.