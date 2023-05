Das deutsche Badminton-Team hat bei der Mixed-Team-WM in Suzhou den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Das deutsche Badminton-Team hat bei der Mixed-Team-WM in Suzhou im zweiten Gruppenspiel die zweite Niederlage kassiert und den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Detlef Poste unterlag Ex-Weltmeister Indonesien wie am Tag zuvor Thailand mit 1:4. Den Ehrenpunkt holten erneut die Doppel-Europameister Mark Lamsfuß/Marvin Seidel ( Wipperfeld).

Deutschland trifft bei dem ersten internationalen Topevent in China seit Ende der Coronavirus-Pandemie zum Abschluss in der Gruppe B am Donnerstag auf Kanada.

Beim sogenannten Sudirman Cup hat ein deutsches Team zuletzt 2015 das Viertelfinale erreicht. Auf eine Medaille wartet der Deutsche Badminton-Verband ( DBV) bei der seit 1989 ausgetragenen WM der gemischten Mannschaften bislang vergeblich.