Die Badminton-EM 2024 findet in Saarbrücken statt. Das entschied der Kontinentalverband Badminton Europe.

Die Badminton-EM 2024 findet in Saarbrücken statt. Das entschied der Kontinentalverband Badminton Europe. Vor 42 Jahren hatte Böblingen die bislang letzte Europameisterschaft der Badmintonspieler in Deutschland ausgerichtet, die Auflage im kommenden Jahr findet vom 9. bis 13. April in der Saarlandhalle statt.

"Die Individual-EM ist eine wunderbare Gelegenheit, um den Badmintonsport zu präsentieren und ihn allen Sportinteressierten in Deutschland näherzubringen. Solche Events haben eine enorme Tragkraft nach außen", sagte Ralf Michaelis, Präsident des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV).

Die EM ist als letztes großes Turnier der Qualifikationsphase auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris bedeutsam. Medaillen werden bei den Männern und Frauen im Einzel und Doppel sowie im Mixed vergeben, 2022 hatten die deutschen Paarungen Mark Lamsfuß/Marvin Seidel sowie Lamsfuß/Isabel Lohau EM-Gold in Madrid gewonnen.