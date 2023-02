Köln (SID) - Dänemarks Mixed-Team hat seine Titelserie bei der Badminton-EM ausgebaut. Die Auswahl um den Einzel-Olympiasieger Viktor Axelsen setzte sich am Samstag in einem dramatischen Finale mit 3:2 gegen Gastgeber Frankreich durch und triumphierte damit zum fünften Mal nacheinander. Insgesamt war es der 19. Titel für die Skandinavier.

Deutschland war in Aire-sur-la-Lys in der Vorschlussrunde an den Franzosen gescheitert und belegte damit Rang drei.