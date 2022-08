Olympiateilnehmerin Yvonne Li (24) ist bei der Badminton-WM in Tokio in der zweiten Runde denkbar knapp ausgeschieden.

Tokio (SID) - Olympiateilnehmerin Yvonne Li (24) ist bei der Badminton-WM in Tokio in der zweiten Runde denkbar knapp ausgeschieden. Die viermalige deutsche Meisterin vom SV Dortelweil unterlag der an Position zwölf gesetzten Thailänderin Busanan Ongbamrungphan (Nr. 12) nach 1:26 Stunden 22:20, 16:21, 20:22. Damit gehen die Einzelkonkurrenzen ohne deutsche Beteiligung weiter.

Einen erfolgreichen Tag erlebte dagegen Europameister Mark Lamsfuß (Wipperfeld). Gemeinsam mit Isabel Lohau (Bischmisheim) gewann er im Mixed gegen die Japaner Hiroki Midorikawa/Natsu Saito in drei Sätzen. Im Doppel setzte er sich mit seinem Klubkollegen Marvin Seidel souverän gegen die Schotten Christopher und Matthew Grimley durch. Lamsfuß/Seidel hatten im April EM-Gold gewonnen.

Im Achtelfinale am Donnerstag trifft das an Position zwölf gesetzte Duo auf die Ex-Weltmeister Mohammad Ashan/Hendra Setiwan (Indonesien). Im Mixed mit Lohau (Nr. 9) geht es gegen die Titelverteidiger Dechapol Puavaranukroh und Sapsiree Taerattanachai aus Thailand (Nr. 2).