München (SID) - Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich hat ihre Auftakthürde im Keirin-Wettbewerb der Bahnrad-EM in München gemeistert. Die 22-Jährige gewann am Dienstag ihren Vorlauf und zog souverän ins Halbfinale am Nachmittag ein. Friedrich peilt nach dem Triumph im Teamsprint ihre zweite Medaille an. Dreifach-Europameisterin Emma Hinze verzichtete auf einen Start.

Auch die deutschen Männer präsentierten sich stark. Maximilian Dörnbach, der im Zeitfahren Bronze gewonnen hatte, sowie Marc Jurczyk qualifizierten sich für das Halbfinale. Alle deutschen Starter sparten sich damit den Umweg über die Hoffnungsläufe.