Frankfurt am Main (SID) - Der Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe zieht im kommenden Jahr von Wiesbaden nach Frankfurt um. Ab 2023 findet die Benefizveranstaltung in der Festhalle der Messe statt. In diesem Sommer (16. Juli) steigt der 51. Ball des Sports zum letzten Mal im Wiesbadener RheinMain CongressCenter, das Event war pandemiebedingt vom traditionellen Termin im Februar verlegt worden.

Bereits von 2002 bis 2006 war die Gala, bei der die Sporthilfe Geld für die geförderten Sportlerinnen und Sportler sammelt, in der Frankfurter Festhalle beheimatet. Zuletzt fand er 14-mal nacheinander in Wiesbaden statt. 2021 war die Veranstaltung ausgefallen.

"Wir sind sicher, dass Europas größte Benefizveranstaltung im Sport mit der Sportstadt Frankfurt für die nächsten Jahre eine sehr würdige neue – und gleichzeitig alte – Heimat bekommt", sagte Karsten Petry, Vorstandsmitglied der Sporthilfe. In diesem Jahr rechnet die Stiftung mit 1700 Gästen aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.