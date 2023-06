Jessica von Bredow-Werndl ist wieder zweifache deutsche Meisterin. Sie gewann mit ihrer Dalera nach dem Grand Prix Special auch die Kür am Sonntag.

Zwei Jahre nach ihrem letzten Doppelsieg in Balve hat sich Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl in beeindruckender Manier wieder zur zweifachen deutschen Meisterin gekrönt. Die 37-Jährige gewann nach dem Grand Prix Special mit ihrer Dalera auch die Kür am Sonntag hochüberlegen und holte damit wie schon 2021 im Sauerland beide Titel.

Mit 90,075 Prozent lies sie keine Zweifel an ihrer Vormachtstellung aufkommen. Hinter der Weltranglistenersten, die wegen ihrer Schwangerschaft im Vorjahr pausiert hatte, gewann Frederic Wandres (81,775 Prozent) wie schon 2022 Silber, diesmal mit Bluetooth. Bronze ging an Ingrid Klimke und Franziskus (80,650).

Im Starterfeld fehlte mit Isabell Werth der prominenteste Name des Turniers. Die Rheinbergerin entschied sich mit Hengst Quantaz gegen einen Start, weil dieser "sich möglichst runterschrauben soll nach den vielen Küren in der Hallensaison", sagte die 53-Jährige dem SID. Sie ritt damit nicht um ihren 18. Meistertitel.

Sönke Rothenberger, der am Samstag mit Fendi zu Silber im Special geritten war, startete nicht erneut mit dem Neunjährigen. Der Bad Homburger ging diesmal einzig mit Matchball an den Start, die beiden belegten Platz fünf.