München (SID) - Nach Kapitän Nihad Djedovic verlässt auch Darrun Hilliard Basketball-Vizemeister FC Bayern. Der US-Amerikaner und der Bundesligist gehen nach nur einer gemeinsamen Saison getrennte Wege, das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt.

Hilliard (29) war im Vorjahr von ZSKA Moskau zu den Bayern gewechselt. In den Play-offs fehlte der Guard, der in der Hauptrunde im Schnitt auf 10,7 Punkte gekommen war, verletzungsbedingt. Am Mittwoch hatten die Münchener bekannt gegeben, dass Rekordspieler Djedovic dem Klub nach neun Jahren den Rücken kehrt und zu CB Unicaja Malaga aus Spanien wechselt.