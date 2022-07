Bamberg (SID) - Der neunmalige deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat den tschechischen Nationalmannschaftskapitän Jaromir Bohacik (30) verpflichtet. Der Dreierspezialist spielte zuletzt beim französischen Erstligisten SIG Straßburg, er erhält einen Einjahresvertrag.

Bamberg war in der vergangenen Bundesliga-Saison im Play-off-Viertelfinale am späteren Meister Alba Berlin gescheitert und spielt im September ein Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Champions League.