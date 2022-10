Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr zweites Saisonspiel in der EuroLeague verloren.

Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr zweites Saisonspiel in der EuroLeague verloren. Der Viertelfinalist der Vorsaison unterlag am Donnerstagabend beim italienischen Vize-Meister Virtus Bologna 63:66 (32:34). Zuvor hatte München zum Auftakt in eigener Halle gegen Fenerbahce Istanbul ein 62:74 kassiert.

Die Bayern führten in Bologna knapp drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels 51:48, verloren dann aber völlig den Faden und kassierten bis zum 51:64 16 Punkte in Serie durch die Italiener um den langjährigen NBA-Star Marco Belinelli. Trotz eines starken Endspurts konnten die Gäste das Spiel nicht mehr drehen.

Bester Werfer der Bayern war der deutsche Nationalspieler Nick Weiler-Babb mit 16 Punkten.