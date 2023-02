Kurz vor dem Ende der Wechselfrist in der Basketball Bundesliga haben sich die Telekom Baskets Bonn mit Javontae Hawkins verstärkt.

Bonn (SID) - Kurz vor dem Ende der Wechselfrist in der Basketball Bundesliga ( BBL) haben sich die Telekom Baskets Bonn für den Endspurt in der Hauptrunde mit Javontae Hawkins verstärkt. Der US-Amerikaner war bereits in der vergangenen Saison vom Klub nachverpflichtet worden und erreichte mit Bonn das Play-off-Halbfinale.

Flügelspieler Hawkins (29) unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende und soll Jeremy Morgan ( Nackenverletzung) ersetzen. Der Neuzugang kommt vom französischen Erstligisten Limoges CSP. "Nachdem wir zwei Monate lang nach einem Spieler gesucht haben, mussten wir gar nicht erst überlegen, Hawk zurückzuholen, als sich diese Möglichkeit ergab", sagte Trainer Tuomas Iisalo. In Bonn erzielte Hawkins 2021/22 in 28 Einsätzen durchschnittlich 15,6 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,0 Assists.