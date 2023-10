Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn hat in der Basketball Bundesliga ( BBL) einen katastrophalen Saisonstart hingelegt. Nach der Pleite bei Rasta Vechta verlor der Vizemeister am Mittwoch beim 76:88 (28:39) gegen die Tigers Tübingen auch das Duell mit dem zweiten Aufsteiger. Damit hat Bonn jetzt schon so viele Niederlagen auf dem Konto wie in der gesamten Hauptrunde 2022/23.

"Ich suche nicht gerne Ausreden. Wir waren auf einem inakzeptablen Niveau. Es ist schwierig, eine Erklärung zu finden", sagte Bonns neuer Trainer Roel Moors bei Dyn. Es sei wohl "eine mentale Sache, das hat nichts mit Basketball zu tun."

Die Begegnung vom ersten Spieltag musste nachgeholt werden, da die Bonner wegen der Teilnahme am FIBA Intercontinental Cup zum BBL-Start in Singapur unterwegs gewesen waren. Und die komplett neuformierten Telekom Baskets zeigten am Ersatztermin gegen die Tübinger eine ganz schwache Vorstellung, der Rückstand wuchs permanent.

Schon vor dem Schlussviertel war das Spiel für Bonn gelaufen (49:67), besonders Jhivvan Jackson (27 Punkte) und Christoph Philipps (23) bereiteten dem Gastgeber enorme Probleme. Bester Bonner Werfer war Glynn Watson (22). Am Montag (20.00 Uhr/Dyn) treffen die Telekom Baskets auf den bislang ebenfalls sieglosen Syntainics MBC aus Weißenfels.