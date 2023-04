Der frühere Basketball-Meister Brose Bamberg ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Play-off-Chancen gewahrt.

Bamberg (SID) - Der frühere Basketball-Meister Brose Bamberg ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Play-off-Chancen gewahrt. Nach drei Pleiten in Serie hielten die Franken durch einen kämpferisch überzeugenden 81:73 (36:51)-Erfolg im Südduell mit den favorisierten MHP Riesen Ludwigsburg Kontakt zum achten und letzten Play-off-Platz.

Ludwigsburg dagegen vergab die Chance zum Sprung auf Platz vier. Die vier besten Hauptrunden-Teams haben in den Play-offs Heimvorteil.

Bamberg drohte angesichts von zwischenzeitlich 18 Punkten Rückstand die neunte Heimniederlage und ein vorentscheidender Dämpfer für seine Play-off-Hoffnungen. Doch im letzten Viertel drehte der ehemalige Serienchampion die Begegnung nach einem 62:72 noch mit einem Schlussspurt zur 76:72-Führung und brachte seinen Sieg über die Zeit.

Bester Werfer der Gastgeber war Gerel Simmons mit 15 Punkten. Bei den Riesen ragte Prentiss Hubb mit 17 Zählern heraus.