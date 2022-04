Der deutsche Meister Alba Berlin hält in der Basketball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze.

Köln (SID) - Der deutsche Meister Alba Berlin hält in der Basketball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Im fünften Spiel innerhalb von neun Tagen gewann das Team von Trainer Israel Gonzalez gegen die EWE Baskets Oldenburg 92:86 (51:48) und festigte damit Rang vier. Für Alba war es der dritte Sieg in Serie. Bei noch vier Nachholspielen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bonn sechs Punkte. Oldenburg bleibt auf Rang 14.

Bei dem Duell in der Berliner Mercedes-Benz Arena präsentierten sich zunächst beide Mannschaften auf Augenhöhe, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Erst im letzten Viertel ergriffen die Berliner die Kontrolle und brachten sich auf Siegkurs.

Beste Werfer von Alba waren Jaleen Smith mit 19 und Oscar da Silva mit 14 Punkten. Überragender Mann des Spiels war Oldenburgs Max Heidegger, der aber trotz seiner 24 Zähler die Niederlage der Baskets nicht verhindern konnte. Alba trifft nun am Freitag auf Verfolger ratiopharm Ulm, Oldenburg spielt am Montag gegen Frankfurt.