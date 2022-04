Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin ist gegen medi Bayreuth durch ein ungefährdetes 87:53 (38:35) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Berlin (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach dem Ende seiner Play-off-Träume in der EuroLeague und seiner Siegesserie im nationalen Titelrennen festigte der Hauptstadt-Klub seine Ambitionen auf die Bundesliga-Spitze gegen medi Bayreuth durch ein ungefährdetes 87:53 (38:35). Während Berlin seinen neunten Erfolg in den vergangenen zehn Liga-Spielen feierte, kassierten die Gäste ihre siebte Pleite nacheinander.

Die Hausherren hatten drei Tage nach ihrer entscheidenden EuroLeague-Niederlage bei Anadolu Istanbul (77:87) zunächst mehr Mühe mit den Franken als erwartet. Erst in der zweiten Hälfte setzte sich die Klasse der Mannschaft von Berlins Trainer Israel Gonzalez durch, als Bayreuth im letzten Viertel aber auch geradezu einbrach (4:35). Trotz mehrerer Spiele Rückstand kann Berlin noch als bestes Team der Hauptrunde in die Play-offs einziehen.

Albas beste Werfer waren Johannes Thiemann und Oscar da Silva mit jeweils 20 Punkten. In Bayreuths Mannschaft ragte noch Bastian Doreth mit zwölf Zählern heraus.