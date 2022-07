Augustine Rubit läuft auch in der kommenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) für Vizemeister Bayern München auf.

München (SID) - Augustine Rubit läuft auch in der kommenden Saison der Basketball Bundesliga ( BBL) für Vizemeister Bayern München auf. Der 32-jährige US-Amerikaner hat seinen Vertrag beim EuroLeague-Teilnehmer um ein Jahr verlängert. Das gaben die Bayern am Mittwoch bekannt.

Der Power Forward war im Vorjahr von Zalgiris Kaunas/Litauen nach München gewechselt. Rubit, von 2014 bis 2019 in Tübingen, Ulm und Bamberg unter Vertrag, kam in der BBL 2021/22 auf einen Schnitt von 10,6 Punkten pro Spiel. In der EuroLeague waren es 10,5.

Rubit sei "zweifelsfrei eine der Überraschungen der letzten EuroLeague-Saison" gewesen, sagte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Augustine war für uns in der Offensive sehr produktiv und einer unserer Schlüsselspieler im Angriff mit seinem zweidimensionalen Spiel. Auch in der Defense hat er uns Vielseitigkeit und Physis gegeben."