Köln (SID) - Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat den Trainer gewechselt. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, übernimmt Mladen Drijencic ab sofort anstatt des bisherigen Cheftrainers Lars Masell die Übungsleitung. Der 57-Jährige, der in der Basketball-Bundesliga (BBL) zuvor sieben Jahre lange bei den EWE Baskets Oldenburg an der Seitenlinie gestanden hatte, erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Nach bislang 17 Spielen und nur drei Siegen steht Bayreuth in der BBL aktuell abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit dem Trainerwechsel wolle man "im Abstiegskampf nochmals für einen neuen Impuls sorgen", begründete Alleingesellschafter Carl Steiner die Entscheidung und bedankte sich bei Masell "ganz herzlich" für sein "großes Engagement".