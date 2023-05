Maximilian Ugrai kehrt in der Basketball Bundesliga ( BBL) nach sechs Jahren zu seinem Heimatklub Würzburg Baskets zurück. Der 27 Jahre alte Power Forward kommt von den MLP Academics Heidelberg und erhält bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag bis 2025. Ugrai war in der abgelaufenen Hauptrunde mit einem Schnitt von 11,7 Punkten viertbester deutscher Scorer.

Ugrai habe sich "in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und jetzt in Heidelberg eine ganz starke Saison gespielt. Mit ihm werden wir in der kommenden Saison wahrscheinlich das einzige Team außer Berlin sein, dass mindestens drei Eigengewächse im Bundesliga-Kader hat", sagte Sportmanager Kresimir Loncar. Der Rückkehrer hatte in Würzburg als U14-Spieler begonnen und Ende 2013 sein BBL-Debüt für den Klub gegeben. Ugrai soll in Würzburg als Center spielen.