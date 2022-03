Perpignan (SID) - Radprofi Phil Bauhaus (Bocholt) hat den Sieg auf der zweiten Etappe der 101. Katalonien-Rundfahrt ganz knapp verpasst. Der 27-Jährige vom Team Bahrain Victorious musste sich beim Zielsprint im französischen Perpignan nur dem Australier Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) geschlagen geben. Bauhaus hatte zuletzt die letzte Etappe bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen.

Die Führung in der Gesamtwertung der Katalonien-Rundfahrt übernahm der Norweger Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM). Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

Der Italiener Sonny Colbrelli ist nach seinem Zusammenbruch im Ziel der ersten Etappe am Montag derweil bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious mit. Alle in der Nacht in der Universitätsklinik von Girona durchgeführten Tests hätten keine besorgniserregenden Ergebnisse geliefert. Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Herzrhythmusstörung zum Zusammenbruch geführt habe, die laut Teamangaben eine Defibrillation erforderte.

Die Ursache für die Herzrhythmusstörung wird nun ermittelt. Dafür muss sich der Italiener am Mittwoch weiteren Tests unterziehen. Der 31 Jahre alte Paris-Roubaix-Sieger Colbrelli hatte am Montag nach dem Finale in Sant Feliu de Guixols das Bewusstsein verloren.