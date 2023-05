Schlechter könnten die Aussichten für den FC Bayern gar nicht sein, doch Trainer Andrea Trinchieri glaubt noch an die Wende im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga ( BBL) gegen ratiopharm Ulm. "Es gibt immer Hoffnung", sagte der Italiener nach der zweiten Heimpleite im zweiten Spiel (88:93). "Es steht 2:0, und jeder denkt, es ist vorüber. Aber es ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist."

Am Freitag (19.00 Uhr) und am Sonntag (18.00 Uhr/beide MagentaSport) müssen die Münchner in Ulm gewinnen, um in der Best-of-five-Serie ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. "Wir haben gezeigt, wie es gehen kann, das müssen wir über 40 Minuten auch mental wiederholen", so Trinchieri, "wir müssen geduldig sein, dagegenhalten, wenn sie wieder so gut spielen, und da sein, wenn ihr Level runtergeht. Denn das wird passieren."

Andreas Obst trauerte den verpassten Chancen nach. "Wir hatten ein paar Mal die Möglichkeit zuzugreifen. Es waren ein paar Ballverluste, zwei bis drei Würfe, die nicht gefallen sind", sagte der Nationalspieler: "Uns fehlt es gerade etwas an Selbstvertrauen und Energie. Wir konnten nicht so viel Gas geben, und Ulm wollte es mehr."

Der frühere NBA-Profi Isaac Bonga wünscht sich für das nächste Duell in Ulm einen besseren Start: "Wir haben leider etwas spät angefangen, unser Gesicht zu zeigen. So aggressiv müssen wir von Anfang an sein."