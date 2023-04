Köln (SID) - Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Basketball Bundesliga ( BBL) geht weiter: Meister Alba Berlin hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und gegenüber den Telekom Baskets Bonn wieder vorgelegt. Bei den Veolia Towers Hamburg gewann der Titelverteidiger am 29. Spieltag mit 83:63 (40:32) und liegt nach dem neunten Erfolg in Serie wieder einen Sieg vor seinem ärgsten Verfolger. Johannes Thiemann war mit 16 Punkten erfolgreichster Werfer der Albatrosse.

Im Kellerduell gewann der Tabellenvorletzte Fraport Skyliners mit 71:65 (31:31) gegen Syntainics MBC Weißenfels. Und auch die Löwen Braunschweig sammelten vor allem dank einer starken ersten Halbzeit Big Points im Abstiegskampf und bezwangen ratiopharm Ulm mit 84:67 (51:35).