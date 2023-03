Berlin (SID) - Nach vier Pflichtspielpleiten in Folge hat der deutsche Basketballmeister Alba Berlin seine Negativserie gestoppt. Gegen die Chemnitz 99ers gewannen die ersatzgeschwächten Albatrosse am Samstag mit 101:91 (50:49) und verkürzten den Rückstand in der Basketball Bundesliga ( BBL) auf Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn vorübergehend. Bonn kann am Abend gegen die Würzburg Baskets aber noch kontern.

Nach einem frühen 2:10-Rückstand kämpfte sich Alba, das zuvor dreimal in der EuroLeague und einmal in der Liga sieglos geblieben war, zurück in die Partie. Mit einem 16:0-Lauf im Schlussabschnitt zogen die Berliner schließlich entscheidend davon.

Den mutigen Gästen reichten 25 Punkte des starken Kevin Yebo nicht, bei Alba war Jaleen Smith (18) bester Werfer.

Die Hamburg Towers unterlagen den MHP Riesen Ludwigsburg mit 77:83 (34:44), während sich ratiopharm Ulm mit 94:79 (46:53) gegen den Tabellenvorletzten Fraport Skyliners durchsetzte.