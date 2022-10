Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen - hat an der Tabellenspitze aber weiter einen unerwarteten Begleiter.

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen - hat an der Tabellenspitze aber weiterhin einen unerwarteten Begleiter: Auch Aufsteiger Rostock Seawolves gelang am Sonntag der vierte Sieg im vierten Spiel. Alba schlug die MLP Academics Heidelberg mit 78:70 (33:30), bester Werfer der Berliner war Yovel Zoosman mit 18 Punkten.

Nachdem am Samstag Vizemeister Bayern München bei den Hamburg Towers mit 78:81 (69:69, 37:32) nach Verlängerung seine erste Saisonniederlage kassiert hatte, verbleiben die überraschend formstarken Seawolves im Kreis der ungeschlagenen Mannschaften. Bei der BG Göttingen gewannen die Rostocker ein lange Zeit offenes Spiel 95:92 (49:46) und stehen ebenfalls makellos da, der US-Amerikaner Derrick Alston Jr. führte Rostock mit 23 Punkten an.

Ungeschlagen sind auch die Telekom Baskets Bonn, die allerdings erst drei Spiele absolviert haben. Die Rheinländer gewannen schon am Samstag beim punktlosen Schlusslicht Löwen Braunschweig mit 79:72 (40:36).