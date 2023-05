Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Oren Amiel um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Das zweite Jahr sei dabei an die Erfüllung sportlicher Ziele geknüpft. Der aus Israel stammende Amiel steht seit November 2021 bei den Bambergern an der Seitenlinie, in dieser Saison verpasste der neunmalige deutsche Meister die Play-offs als Tabellenzehnter knapp.

"Wir sind überzeugt davon, dass sich Kontinuität umso mehr auszahlen kann, insofern man aus Fehlern lernt und gleichzeitig weiß, dass es auf der persönlichen Ebene passt. Insofern haben wir uns für die Fortsetzung des gemeinsamen Weges mit Oren Amiel entschieden", sagte Geschäftsführer Philipp Höhne.