Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den sechsten Sieg in Serie gefeiert und damit den dritten Tabellenplatz gefestigt.

Köln (SID) - Bayern München hat in der Basketball Bundesliga ( BBL) den sechsten Sieg in Serie gefeiert und damit den dritten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Dienstagabend auch das anspruchsvolle Auswärtsspiel bei ratiopharm Ulm souverän mit 77:59 (37:29), mit nun 20 Siegen bei 6 Niederlagen liegt München aber weiter recht deutlich hinter Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn (24:2) und Meister Alba Berlin (23:2).

Isaac Bonga war Bayerns Topscorer und auch bester Werfer der Partie. Mit 18 Punkten und 14 Rebounds gelang dem ehemaligen NBA-Profi ein Double-Double.

Die Veolia Towers Hamburg setzten sich unterdessen mit einem bemerkenswerten Sieg weiter von der Abstiegszone ab. Beim Play-off-Kandidaten BG Göttingen gewannen die Norddeutschen 98:71 (55:35), es war der zehnte Erfolg bei 17 Niederlagen für die Towers. Göttingen (14:10) und Ulm (14:12) liegen weiter in den Play-off-Rängen, müssen aber nach hinten schauen.