Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn steht nach einem Sweep gegen die MHP Riesen Ludwigsburg im Finale der Basketball Bundesliga ( BBL). Durch das 82:73 (36:35) in Ludwigsburg holte Bonn in der Best-of-five-Serie den dritten Sieg im dritten Spiel und fordert im Finale Favoritenschreck ratiopharm Ulm heraus.

"Die ganze Serie war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben zusammengehalten und das gezeigt, was uns die ganze Saison ausgemacht hat", sagte Center Michael Kessens bei MagentaSport.

Anders als bei den ersten beiden Duellen, die jeweils recht klar an den Hauptrundensieger gingen, spielten die Riesen von Beginn an gut, ließen Bonn nicht wegziehen und gingen ihrerseits häufiger in Führung. Zur Pause lag Bonn hauchdünn 36:35 vorne. Nach der Halbzeit machte Ludwigsburg weiterhin ein gutes Spiel, die Riesen verloren aber nacheinander ihre Topscorer Will Cherry (17 Punkte) und Prentiss Hubb (18) - jeweils wegen unsportlicher Fouls.

Angeführt von TJ Shorts (20 Punkte) brachte Bonn den knappen Vorsprung ins Ziel, es war der 18. Pflichtspielsieg nacheinander für sein Team. Der Meistertitel wäre sowohl für Bonn, als auch für die Ulmer, die Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet haben, eine Premiere. Das Finale wird ab Freitag (20.15 Uhr/MagentaSport) ebenfalls im Best-of-five-Modus ausgetragen.