Die Telekom Baskets Bonn haben die Gunst der Stunde in der Basketball Bundesliga (BBL) genutzt und sich an der Spitze leicht abgesetzt.

Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben die Gunst der Stunde in der Basketball Bundesliga (BBL) genutzt und sich an der Spitze leicht abgesetzt. Der Tabellenführer gewann am Sonntag bei den Fraport Skyliners in Frankfurt mit 88:61 (44:32), nachdem Meister Alba Berlin tags zuvor Platz eins durch ein 71:76 (43:43) gegen Pokalsieger Bayern München hatte abgeben müssen.

Bonn, das am 22. Spieltag in Collin Malcolm (16 Punkte) seinen besten Werfer hatte und die Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten souverän löste, steht jetzt bei 20:2-Siegen. Dahinter folgen Alba (18:2) und mit etwas Abstand die Bayern (15:6).

Nach dem Halbfinalsieg auf dem Weg zum Pokaltriumph von Oldenburg schlugen die Bayern am Samstag ihren Dauerrivalen erneut. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri fügte Alba vor 13.666 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz Arena nach zuvor zwölf Liga-Siegen in Folge die zweite Saisonniederlage zu.

US-Center Othello Hunter führte die Münchner in dem umkämpften Duell mit vielen Führungswechseln mit 24 Punkten zum Sieg. Bei Alba war Jaleen Smith (14) bester Werfer.

"Es war ein hartes Spiel. Sie haben mehr 50:50 Bälle gewonnen", sagte Smith nach der wettbewerbsübergreifend dritten Niederlage gegen München in dieser Saison: "Sie haben auch viel Druck auf uns aufgebaut. Sie haben uns aus der Komfortzone gelockt."