Meister Alba Berlin eilt in der Basketball Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Durch den zehnten Erfolg nacheinander beim 85:78 (45:45) gegen den Abstiegskandidaten Löwen Braunschweig liegen die Hauptstädter bei zwei Spielen mehr nun wieder zwei Siege vor Verfolger Telekom Baskets Bonn.

Der Neuseeländer Yanni Wetzell war mit 14 Punkten erfolgreichster Werfer bei Alba, das gegen die formstarken Löwen bis zum Schluss kämpfen musste. Braunschweig hingegen liegt als Tabellen-16. weiter nur einen Sieg vor dem ersten Abstiegsplatz und verpasste die Chance, die Fraport Skyliners aus Frankfurt weiter zu distanzieren.

Auch der Tabellendritte Bayern München bleibt in der Erfolgsspur. Der Pokalsieger schlug die Frankfurter 95:89 (47:35). Durch den neunten Sieg in Serie sicherte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri vorzeitig das Heimrecht in den Play-off-Viertelfinals der Meisterrunde, die im Mai beginnen. Der frühere NBA-Profi Cassius Winston war mit 20 Punkten bester Werfer der Bayern.