Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Play-off-Halbfinale der Bundesliga für die nächste dicke Überraschung gesorgt. Die Viertelfinalbezwinger von Meister Alba Berlin (3:1) gewannen am Sonntag auch das erste Spiel bei Bayern München 87:69 (42:41) und liegen in der Best-of-Five-Serie nun 1:0 vorne. Pokalsieger Bayern war als großer Favorit in die Begegnung gegangen.

Der Spanier Juan Nunez (19 Punkte) sowie die Brasilianer Yago Matheus (18) und Bruno Caboclo (17) waren die besten Punktesammler für ausgeglichene Ulmer, die nach der Pause aufdrehten und im letzten Viertel nur magere elf Punkte der Bayern zuließen. Auch Spiel zwei der Serie steigt am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) in München.