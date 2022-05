Berlin (SID) - Meister Alba Berlin hat seine weiße Weste in den Play-offs der Basketball Bundesliga ( BBL) behalten und steht dicht vor der Rückkehr ins Finale. Das Team von Trainer Israel Gonzalez gewann das zweite Halbfinalspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Snntag 100:76 (49:35), damit steht es in der Best-of-five-Soerie 2:0. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig.

"Als Team haben wir geil gespielt. Wir haben immer weiter gezockt", sagte Berlins Topscorer Louis Olinde (24 Punkte) bei MagentaSport: "Wir wissen, dass in Ludwigsburg ein ganz anderes Spiel auf uns zukommt. Da müssen wir zu 100 Prozent fokussiert sein."

Ludwigsburgs Trainer John Patrick war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden ("können viel besser spielen"), kritisierte aber auch die Schiedsrichter: "Mich stört, dass der Freiwurf-Unterschied so groß ist. Das kann ich nicht verstehen", sagte der Amerikaner. Die Berliner waren 35-mal an die Linie gegangen, die Gäste nur elfmal.

Berlin, das Brose Bamberg im Viertelfinale mit 3:0 ausgeschaltet und das Auftaktspiel gegen die MHP Riesen am Freitag mühevoll gewonnen hatte (89:84), kann den Sprung ins Finale beim ersten von drei Matchbällen am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) klar machen. Im zweiten Halbfinale führt Bayern München gegen die Telekom Baskets Bonn 1:0.

Nach den großen Schwierigkeiten im ersten Duell dominierte Alba von Beginn an auf dem Weg zum 16. Bundesligasieg in Folge. Mit einem 9:0-Lauf zogen die Berliner auf 28:17 davon (11. Minute) und bauten den Vorsprung bis zur Pause aus. Angeführt vom glänzend aufgelegten Olinde, der fünf von sechs Dreierwürfen verwandelte, ließ der Titelverteidiger in der zweiten Hälfte keine Spannung mehr aufkommen und siegte am Ende hoch.