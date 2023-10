Titelverteidiger Ulm hat sich im Topspiel der Basketball Bundesliga gegen Alba Berlin durchgesetzt und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt.

Titelverteidiger ratiopharm Ulm hat sich im Topspiel der Basketball Bundesliga ( BBL) gegen Alba Berlin durchgesetzt und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Überraschungsmeister gewann am Samstag nach einem starken Schlussviertel mit 100:88 (49:52) gegen die Albatrosse und setzte mit dem dritten Sieg in Serie seinen perfekten Saisonstart fort.

Neuer Tabellenführer ist Rasta Vechta. Die Niedersachsen gewannen das Duell der beiden Aufsteiger gegen die Tigers Tübingen ohne große Probleme mit 103:72 (55:42) und bleiben bei ihrer BBL-Rückkehr weiter ungeschlagen. Die BG Göttingen bezwang die Hakro Merlins Crailsheim nach der zweiten Verlängerung mit 110:104 (97:97, 90:90, 39:44), die MLP Academics Heidelberg warten hingegen nach dem 83:92 (40:46) gegen die EWE Baskets Oldenburg weiter auf den ersten Saisonsieg und sind auf dem letzten Platz.

In Ulm überzeugte Karim Jallow mit 18 Zählern für das Heimteam. Bei den Berlinern stemmte sich vor allem Weltmeister Johannes Thiemann mit 19 Punkten gegen die drohende Niederlage, doch auch er konnte das entscheidende 20:32 im vierten Durchgang nicht verhindern. Alba kassierte damit nach der Pleite in der EuroLeague gegen den Rivalen Bayern München den zweiten Rückschlag binnen 48 Stunden.