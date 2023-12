Titelverteidiger Bayern München hat sich im Topspiel des BBL-Pokals durchgesetzt und das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Pablo Laso gewann bei Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn mit 86:78 (47:43) und träumt weiter vom fünften Pokalsieg, während Bonn weiter auf den ersten nationalen Titel überhaupt wartet.

Der Favorit aus München übernahm schnell die Führung und setzte sich schon zu Beginn des zweiten Viertels zweistellig ab. Die Bonner kämpften sich jedoch durch einen 12:4-Lauf kurz vor der Pause wieder auf vier Zähler heran, auch dank der 15 Punkte des starken Christian Sengfelder im ersten Durchgang.

Doch Bayern hatte immer wieder die richtige Antwort parat, Ende des dritten Viertels zog der fünfmalige deutsche Meister auf 17 Zähler davon. Angeführt von Point Guard Sylvain Francisco, mit 22 Punkten bester Werfer der Bayern, stand am Ende neben dem Halbfinaleinzug auch der erste Sieg gegen die Bonner nach zuletzt drei Niederlagen in Serie.

Im Top-Four-Finalturnier bekommen es die Münchner mit den Bamberg Baskets zu tun, die am Vortag Rasta Vechta 88:87 schlugen. Das ergab die Auslosung im Anschluss an die Partie in Bonn. Rekordsieger Alba Berlin, durch ein 85:70 beim Syntainics MBC ins Halbfinale eingezogen, spielt gegen Meister ratiopharm Ulm.