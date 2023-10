Pokalsieger Bayern München hat im zweiten Saisonspiel der Basketball Bundesliga ( BBL) überraschend die erste Niederlage einstecken müssen. Das Team des neuen Trainers Pablo Laso unterlag bei den EWE Baskets Oldenburg 67:77 (39:45). Herausragender Akteur bei Oldenburg war Charles Manning Jr. mit 20 Punkten. Für Bayern trafen die Weltmeister Isaac Bonga (16 Punkte) und Andreas Obst (14) am häufigsten.

Der große Titelfavorit aus München hatte zum Auftakt am Freitag locker gegen den Mitteldeutschen BC gewonnen, dabei war auch Neuzugang Serge Ibaka, 2019 NBA-Champion mit den Toronto Raptors, zu seinem Debüt gekommen. Am Montag in Oldenburg kam der 34-Jährige dagegen nicht zum Einsatz. Oldenburg hatte im ersten Saisonspiel unter den Augen von Weltmeisterschafts-MVP Dennis Schröder bei den Löwen Braunschweig verloren.

Alba Berlin gewann derweil sein erstes Heimspiel der noch jungen Saison deutlich. Das Team von Trainer Israel Gonzalez setzte sich am zweiten Spieltag mit 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim durch und ist mit zwei Siegen vorerst Tabellenführer.

Beste Scorer der Albatrosse waren Weltmeister Johannes Thiemann und Ex-NBA-Profi Matt Thomas mit jeweils 16 Punkten. Aufseiten der Crailsheimer sammelten die Neuzugänge James Murray Boyles mit 19 und Prince Oduro mit 13 die meisten Punkte.

Für Johannes Thiemann war es der erste Auftritt vor heimischem Publikum seit dem Gewinn des WM-Titels in Manila. Vor dem Spiel wurde der frischgebackene Alba-Kapitän für seine Leistung auf den Philippinen von den Fans und dem Vereinsvorstand frenetisch empfangen und ausgezeichnet.

Der frühere Serienmeister Bamberg Baskets, der seit dieser Saison unter neuem Namen spielt, kassierte bei den Niners Chemnitz eine derbe Pleite. Die Franken, als Brose Baskets neunmal Meister in 13 Jahren, mussten sich in Sachsen 79:109 (42:54) geschlagen geben.