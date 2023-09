Die Basketball Bundesliga ( BBL) hat den Vertrag mit ihrem Hauptsponsor easyCredit vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2028 verlängert. Das gab die Liga Donnerstag bekannt. Die Produktmarke der TeamBank AG aus Nürnberg ist seit der Saison 2016/17 auch Namensgeber der BBL.

"In unserer bisherigen Partnerschaft haben beide Seiten nicht nur ihre jeweiligen kommunikativen Ziele vollauf erreichen können, wir sind über die Zeit auch immer enger zusammengerückt", sagte Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit BBL: "Insbesondere in der herausfordernden Phase der Pandemie samt Spielunterbrechung und leerer Arenen stand die TeamBank fest an unserer Seite." Der ursprüngliche Vertrag wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen.