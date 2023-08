Olympiasiegerin Laura Ludwig hat bei der Beachvolleyball-EM in Wien mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat bei der Beachvolleyball-EM in Wien mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. Das Duo aus Hamburg belegte mit einem Sieg über Niina Ahtiainen/Taru Lahti-Liukkonen (Finnland/2:0) und einer Niederlage gegen Katja Stam/Raisa Schoon (Niederlande/0:2) Platz zwei in der Gruppe B.

Beim Turnier auf der Donauinsel schlugen Karla Borger/Sandra Ittlinger ( Düsseldorf) in Pool A Leonie Körtzinger/Lea Kunst ( Hamburg) im deutschen Duell 2:0. Nach dem 1:2 gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner müssen Borger/Ittlinger aber im Kampf um ein Achtelfinalticket in die erste K.o.-Runde. Körtzinger/Kunst verhinderten durch ein 2:0 über Inna und Iryna Machno aus der Ukraine das frühe Aus und stehen ebenfalls in der Qualifikationsrunde.

Svenja Müller ( Hamburg) und Cinja Tillmann ( Düsseldorf) qualifizierten sich mit zwei Siegen direkt fürs Achtelfinale. In Gruppe D schlugen sie zunächst Franziska Friedl/Katharina Schützenhöfer (Österreich/2:0), anschließend gewannen sie 2:1 gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen.

Die deutschen Männer vertritt nur das Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler. Die Hamburger starten am Donnerstag ins Turnier.

Bei der EM wurden 32 Teams pro Geschlecht in acht Vierergruppen aufgeteilt, die Vorrunde wird im modifizierten Pool Play ausgetragen. Danach beginnt die K.o.-Phase.