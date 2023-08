Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihren Lauf bei der Beachvolleyball-EM in Wien fortgesetzt. Am Nachmittag findet ihr Viertelfinale statt.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben ihren starken Lauf bei der Beachvolleyball-EM in Wien fortgesetzt. Die Hamburgerinnen setzten sich im deutschen Duell gegen Svenja Müller ( Hamburg) und Cinja Tillmann ( Düsseldorf) mit 21:19, 21:18 durch und erreichten als einziges Frauenteam des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) das Viertelfinale.

In der Runde der letzten Acht treffen Ludwig und Lippmann am Nachmittag (16.15 Uhr) auf die Niederländerinnen Emi van Driel und Brecht Piersma. Bei den Männern sind die noch ungeschlagenen Nils Ehlers und Clemens Wickler am Abend im Einsatz. Der Achtelfinal-Gegner der Hamburger, die auf der Donauinsel als einziges deutsches Männerteam im Einsatz sind, ist noch offen.