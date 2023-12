Das Beachvolleyball-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann steht im Halbfinale der Pro-Tour-Finals in Doha.

Das Beachvolleyball-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann steht im Halbfinale der Pro-Tour-Finals in Doha. Im Viertelfinale gewannen die WM-Dritten von 2022 gegen das brasilianische Duo Taina/Victoria mit 2:1 (18:21, 21:14, 15:9). Damit gelang den beiden Deutschen die Revanche für das verlorene Achtelfinale bei der WM in Mexiko im Oktober. Am Samstag (ab 11.00 Uhr) treffen Müller und Tillmann im Halbfinale auf die brasilianischen Vize-Weltmeisterinnen Ana Patricia/Duda.

Das Viertelfinale klar verpasst hatten zuvor Nils Ehlers und Clemens Wickler ( Hamburg). Die deutschen Meister verloren die ersten drei Turnierspiele, feierten zum Abschluss aber immerhin einen Sieg. Gegen die Italiener Adrian Carambula/Alex Ranghieri gewannen Ehlers/Wickler im letzten Gruppenspiel mit 2:0 (21:13, 21:13).

Die Finals bilden Abschluss und den Höhepunkt der Beach Pro Tour. Nur die besten acht Teams der jeweiligen Weltrangliste der Männer und Frauen sowie je zwei Wild-Card-Teams dürfen teilnehmen.