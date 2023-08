Die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien ihren Titel erfolgreich verteidigt. Das Duo, das im Viertelfinale das einzige deutsche Männerteam Nils Ehlers/Clemens Wickler bezwungen hatte, gewann im Finale 2:0 (21:16, 21:18) gegen die Niederländer Leon Luini und Yorick de Groot. Bronze ging an Serhij Popow und Eduard Resnik aus der Ukraine.

Bei den Frauen hatten Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann am Samstag durch ein 2:1 (21:14, 18:21, 15:11) im Spiel um Platz drei gegen Anouk Verge-Depre/Joana Mäder aus der Schweiz Bronze gewonnen. Gold sicherten sich die an Nummer eins gesetzten Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner, Silber ging an Daniela Alvarez Mendoza und Tania Moreno Matveeva aus Spanien.