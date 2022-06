Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind mit einem Sieg in die WM gestartet.

Köln (SID) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind mit einem Sieg in die WM gestartet. Die EM-Dritten gewannen ihr erstes Gruppenspiel in Rom gegen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek klar mit 21:9, 21:13. Ihr zweites Spiel bestreiten Borger/Sude am Sonntag gegen die Kenianerinnen Gaudencia Makokha und Brackcides Khadambi.

Chantal Laboureur und Sarah Schulz kassierten hingegen eine Niederlage zum Auftakt. Die deutschen Meisterinnen unterlagen Lezana Placette/Alexia Richard aus Frankreich mit 19:21, 21:15 und 8:15. Außerdem sind noch die beiden Frauen-Duos Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und Svenja Müller/Cinja Tillmann bei der WM im Einsatz. Bei den Männern sind nur Nils Ehlers/Clemens Wickler, die am Samstag ihr erstes Spiel bestreiten, dabei.

Bei der bis zum 19. Juni andauernden Weltmeisterschaft treten 48 Männer- und 48 Frauenteams an. Gespielt wird zunächst eine Gruppenphase mit je zwölf Gruppen a vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen direkt die K.o.-Runde. Die acht verbliebenen Gruppendritten bekommen noch einmal eine Chance und spielen die verbliebenen vier Plätze in der Lucky-Loser-Runde aus.