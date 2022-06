Berlin (SID) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben bei der WM in Rom den nächsten Erfolg gefeiert. Die EM-Dritten setzten sich in ihrem zweiten Gruppenspiel souverän gegen die Kenianerinnen Gaudencia Makokha und Brackcides Khadambi mit 2:0 (21:11, 21:13) durch. Die letzte Partie in Pool F bestreitet das Duo am Montag (21 Uhr) gegen die Italienerinnen Claudia Scampoli/Margherita Bianchin.

Zuvor hatten auch Svenja Müller und Cinja Tillmann ihre zweite Partie mit 2:1 für sich entschieden. Zwar verlor das Duo den ersten Satz gegen Reka Orsi Toth und Viktoria Orsi Toth mit 15:21, die Italienerinnen mussten im zweiten Durchgang beim Stand von 1:1 jedoch verletzungsbedingt aufgeben. Müller/Tillmann belegen derzeit den ersten Platz in Gruppe I, Borger/Sude führen Gruppe L an.

Bei der bis zum 19. Juni andauernden Weltmeisterschaft treten 48 Männer- und 48 Frauenteams an. Gespielt wird zunächst eine Gruppenphase mit je zwölf Gruppen a vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen direkt die K.o.-Runde. Die acht verbliebenen Gruppendritten bekommen noch einmal eine Chance und spielen die verbliebenen vier Plätze in der Lucky-Loser-Runde aus.