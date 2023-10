Unter verschiedenen Vorzeichen sind die deutschen Beachvolleyball-Duos Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Nils Ehlers/Clemens Wickler bei der WM in Mexiko in die Runde der besten 32 eingezogen. Rio-Olympiasiegerin Ludwig und ihre Partnerin kassierten zum Vorrundenabschluss nach der schon sicheren Qualifikation für die Finalrunden im dritten Gruppenspiel um Platz eins gegen die Brasilianerinnen Barbara Seixas/Carol Horta mit 0:2 (19:21, 16:21) die erste Niederlage. Die DM-Titelträger Ehlers/Wickler dagegen sicherten sich durch ein 2:0 (22:20, 21:16) gegen das US-Duo Chaim Schalk/Tri Bourne ungeschlagen den Gruppensieg.

Am Dienstag haben zwei weitere Kombinationen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Tlaxcala die Chance zum Sprung in die Spiele um einen Platz im Achtelfinale. Nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage stehen die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann in ihrem letzten Vorrundenmatch allerdings ebenso unter Druck wie das Duo Karla Borger/Sandra Ittlinger.

Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den zwölf Vorrundengruppe sowie die besten vier Gruppendritten ziehen direkt in die Runde der letzten 32 ein. Die verbleibenden acht Gruppendritten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen vier Plätze.