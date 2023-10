Das Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ( Hamburg) hat bei den Weltmeisterschaften in Tlaxcala/Mexiko einen Auftaktsieg gefeiert. Die deutschen Meister setzten sich mit 2:0 (21:7, 21:13) gegen Noe Aravena und Vicente Droguett aus Chile durch. Ehlers und Wickler sind die einzigen männlichen Starter aus Deutschland.

Am späten Samstagabend steigen die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) in das Turnier ein. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann ( Hamburg) sowie Karla Borger und Sandra Ittlinger ( Düsseldorf) bestreiten in der Nacht zu Sonntag dann bereits ihre zweiten WM-Partien. Beide Teams waren am Freitag mit Siegen gestartet.