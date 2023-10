Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind bei der WM in Mexiko vorzeitig in die K.o.-Runde eingezogen.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind bei der WM in Mexiko vorzeitig in die K.o.-Runde eingezogen. Die EM-Dritten setzten sich gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 2:0 (21:12, 21:12) durch. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel können Rio-Olympiasiegerin Ludwig und Lippmann bereits für die Runde der letzten 32 planen.

Karla Borger und Sandra Ittlinger mussten hingegen die erste Niederlage einstecken. Nach dem Auftaktsieg am Tag zuvor unterlag das Düsseldorfer Duo den US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Cheng mit 0:2 (17:21, 12:21), hat aber noch Chancen auf ein Weiterkommen.

Bei der WM (bis 15. Oktober) treten jeweils 48 Männer- und Frauenteams in zwölf Vierergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten ziehen direkt in die Runde der letzten 32 ein. Die verbleibenden acht Gruppendritten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen vier Startplätze.

Am Abend stehen für Svenja Müller und Cinja Tillmann sowie für das einzige deutsche Männerduo Nils Ehlers/Clemens Wickler die zweiten Gruppenspiele an.