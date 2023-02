Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß aller Dinge.

Berlin (SID) - Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger feierte beim 89:81 (53:42) gegen Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg den 17. Sieg im 18. Ligaspiel und behauptete die Tabellenführung vor den Telekom Baskets Bonn. Bester Werfer der Berliner war Jaleen Smith mit 19 Punkten, bei den Gästen glänzte DeWayne Russell mit 30 Zählern.

In der EuroLeague hatte Alba am Mittwoch gegen Olympiakos Piräus hingegen die sechste Niederlage in Folge kassiert und ist mit nur sechs Siegen aus 24 Spielen Tabellenletzter.